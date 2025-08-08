Серпень - "холодний"? Синоптик пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні

В Україні продовжується такий "розподіл", що погода спекотніша на південному сході, тоді як на решті територій - більш стримані значення температури.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

За словами експерта, найближчими днями - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - синоптична ситуація по Україні буде різною.

Так, у суботу та в неділю (9 і 10 серпня) погоду в більшості областей буде зумовлювати область високого тиску - антициклон.

Тим часом у північній частині країни вночі 9 числа, а у західних областях - вдень 10 числа - відчуватиметься вплив атмосферних фронтів, які будуть переміщуватись із західної Європи.

"Ці регіони у нас, скажімо так, як вийнятки будуть. Там - не буде такий потужний вплив антициклону", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що впродовж вихідних в Україні переважатиме суха погода.

"Лише найближчої ночі у північній частині місцями - короткочасний дощ. Вдень неділі - на заході країни грозові дощі можуть бути. Навіть подекуди - з градом і шквалами", - додала синоптик.

А ось на початку наступного тижня - у понеділок, 11 серпня, до України "надійде ще один активний фронт із заходу".

"Він спричинить нестійку погоду вночі - у західних, північних і більшості центральних областей. Вдень - місцями тільки на Лівобережжі", - поділилась спеціаліст.

Йдеться про короткочасні дощі, місцями - грози.

"Але решта території залишається без опадів", - повідомила представниця УкрГМЦ.

Чи можна сказати, що серпень в Україні - "холодний"

"По температурному фоні у більшості областей погоду формуватиме свіжа повітряна маса, температура в якій на метеостанціях значно залежатиме від хмарності й зазнаватиме невеликих коливань", - розповіла Птуха.

Так, у більшості областей температура повітря найближчим часом очікується:

вночі - близько 11-18°C;

вдень - 21-28 градусів вище нуля.

Найтеплішу погоду, як зазвичай, прогнозують у південній частині країни. До неї зараз "додається" також Закарпаття:

вночі - 16-21°C;

вдень - 28-33°C.

"Принаймні вже немає сильної спеки - вище 35 градусів за Цельсієм", - зауважила синоптик.

Вона пояснила, що виходячи з наявних прогнозів, спекотної погоди всюди по Україні наразі не передбачається.

"Більш такі "стримані" температури. Трішки тепліше - південний схід", - уточнила фахівець.

За її словами, в цілому така погода в Україні, як зараз, - для більшості регіонів - у межах кліматичної норми для серпня (яка співвідноситься до 30-річного періоду).

"Можливо, по деяких регіонах (зокрема на півдні) - трішки вищі температурні показники", - визнала спеціаліст.

Отже, про те що серпень в Україні - "холодний" - говорити наразі не варто.

"Якраз таки зараз у більшості регіонів - близько до норми. А ось південь, може ще в Дніпропетровській області - трішки вище за норму", - підсумувала Птуха.