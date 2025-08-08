ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Серпень - "холодний"? Синоптик пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні

П'ятниця 08 серпня 2025 16:22
UA EN RU
Серпень - "холодний"? Синоптик пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні У серпні погода по регіонах України - різна (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні продовжується такий "розподіл", що погода спекотніша на південному сході, тоді як на решті територій - більш стримані значення температури.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

За словами експерта, найближчими днями - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - синоптична ситуація по Україні буде різною.

Так, у суботу та в неділю (9 і 10 серпня) погоду в більшості областей буде зумовлювати область високого тиску - антициклон.

Тим часом у північній частині країни вночі 9 числа, а у західних областях - вдень 10 числа - відчуватиметься вплив атмосферних фронтів, які будуть переміщуватись із західної Європи.

"Ці регіони у нас, скажімо так, як вийнятки будуть. Там - не буде такий потужний вплив антициклону", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що впродовж вихідних в Україні переважатиме суха погода.

"Лише найближчої ночі у північній частині місцями - короткочасний дощ. Вдень неділі - на заході країни грозові дощі можуть бути. Навіть подекуди - з градом і шквалами", - додала синоптик.

А ось на початку наступного тижня - у понеділок, 11 серпня, до України "надійде ще один активний фронт із заходу".

"Він спричинить нестійку погоду вночі - у західних, північних і більшості центральних областей. Вдень - місцями тільки на Лівобережжі", - поділилась спеціаліст.

Йдеться про короткочасні дощі, місцями - грози.

"Але решта території залишається без опадів", - повідомила представниця УкрГМЦ.

Чи можна сказати, що серпень в Україні - "холодний"

"По температурному фоні у більшості областей погоду формуватиме свіжа повітряна маса, температура в якій на метеостанціях значно залежатиме від хмарності й зазнаватиме невеликих коливань", - розповіла Птуха.

Так, у більшості областей температура повітря найближчим часом очікується:

  • вночі - близько 11-18°C;
  • вдень - 21-28 градусів вище нуля.

Найтеплішу погоду, як зазвичай, прогнозують у південній частині країни. До неї зараз "додається" також Закарпаття:

  • вночі - 16-21°C;
  • вдень - 28-33°C.

"Принаймні вже немає сильної спеки - вище 35 градусів за Цельсієм", - зауважила синоптик.

Вона пояснила, що виходячи з наявних прогнозів, спекотної погоди всюди по Україні наразі не передбачається.

"Більш такі "стримані" температури. Трішки тепліше - південний схід", - уточнила фахівець.

За її словами, в цілому така погода в Україні, як зараз, - для більшості регіонів - у межах кліматичної норми для серпня (яка співвідноситься до 30-річного періоду).

"Можливо, по деяких регіонах (зокрема на півдні) - трішки вищі температурні показники", - визнала спеціаліст.

Отже, про те що серпень в Україні - "холодний" - говорити наразі не варто.

"Якраз таки зараз у більшості регіонів - близько до норми. А ось південь, може ще в Дніпропетровській області - трішки вище за норму", - підсумувала Птуха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як негода в липні вдарила по врожаю - де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, як війна в Україні нищить клімат у планетарному масштабі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України