Вихід ЗСУ з Донбасу не зупинить Росію: ISW розкрив стратегічну мету Кремля

Аналітики зазначають, що публічні сигнали Москви про готовність до "мирного врегулювання" приховують стратегічну мету - примус України та Заходу до капітуляційних умов.

"Донбас як шлях до миру" - лише прикриття

За даними ISW, головний переговорник Росії Кирило Дмитрієв заявляє, що виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом до миру".

Водночас інші високопосадовці РФ демонструють іншу позицію. Зокрема начальник Генштабу Валерій Герасимов публічно згадує створення так званих буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що вказує на значно ширші територіальні амбіції Москви.

Кремль висуває вимоги не лише до України, а й до НАТО

В ISW наголошують, що Росія паралельно просуває політичні та стратегічні вимоги до Заходу.

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що будь-яке мирне врегулювання має усунути "корінні причини" війни - формулювання, яке Кремль традиційно використовує для виправдання агресії проти України та тиску на НАТО.

Російські чиновники: Донбас - не головне питання

Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов прямо заявив, що Донбас не є ключовим питанням, зосередивши увагу на темах НАТО та так званого "українського неонацизму".

ISW підкреслює, що ці меседжі повністю повторюють позицію Росії 2021–2022 років - вимоги обмежити розширення НАТО, повернути Альянс до кордонів 1997 року та замінити демократичний уряд України на проросійський.

Навіть вихід ЗСУ з Донбасу не зупинить Росію

Аналітики звертають увагу на публікації російських державних і ультранаціоналістичних медіа, зокрема видання "Царград". У цих матеріалах зазначається, що навіть повне виведення українських військ із Донбасу розглядається лише як тимчасовий етап.

Серед наступних вимог Росії називають "денацифікацію", "демілітаризацію" та повний контроль над політичним курсом України.

ISW: Росія прагне не миру, а капітуляції України

Заяви російських посадовців, орієнтовані на внутрішню аудиторію, підтверджують, що Кремль не задовольниться обмеженим мирним врегулюванням. За оцінкою ISW, стратегічна мета Росії полягає у повній капітуляції України та зміні безпекової архітектури Європи.