Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию: ISW раскрыл стратегическую цель Кремля

Иллюстративное фото: ISW раскрыл стратегическую цель Кремля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что публичные сигналы Москвы о готовности к "мирному урегулированию" скрывают стратегическую цель - принуждение Украины и Запада к капитуляционным условиям.

"Донбасс как путь к миру" - лишь прикрытие

По данным ISW, главный переговорщик России Кирилл Дмитриев заявляет, что вывод украинских войск с Донбасса может стать "путем к миру".

В то же время другие высокопоставленные чиновники РФ демонстрируют другую позицию. В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов публично упоминает создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что указывает на значительно более широкие территориальные амбиции Москвы.

Кремль выдвигает требования не только к Украине, но и к НАТО

В ISW отмечают, что Россия параллельно продвигает политические и стратегические требования к Западу.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что любое мирное урегулирование должно устранить "коренные причины" войны - формулировка, которую Кремль традиционно использует для оправдания агрессии против Украины и давления на НАТО.

Российские чиновники: Донбасс - не главный вопрос

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев прямо заявил, что Донбасс не является ключевым вопросом, сосредоточив внимание на темах НАТО и так называемого "украинского неонацизма".

ISW подчеркивает, что эти месседжи полностью повторяют позицию России 2021-2022 годов - требования ограничить расширение НАТО, вернуть Альянс к границам 1997 года и заменить демократическое правительство Украины на пророссийское.

Даже выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию

Аналитики обращают внимание на публикации российских государственных и ультранационалистических медиа, в частности издания "Царьград". В этих материалах отмечается, что даже полный вывод украинских войск с Донбасса рассматривается лишь как временный этап.

Среди следующих требований России называют "денацификацию", "демилитаризацию" и полный контроль над политическим курсом Украины.

ISW: Россия стремится не к миру, а к капитуляции Украины

Заявления российских чиновников, ориентированные на внутреннюю аудиторию, подтверждают, что Кремль не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием. По оценке ISW, стратегическая цель России заключается в полной капитуляции Украины и изменении архитектуры безопасности Европы.

 

Переговоры в Абу-Даби

23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России, посвященные возможному завершению войны.

По информации источников РБК-Украина, первый раунд носил вводный характер, а в субботу переговоры продолжились в расширенном формате. После этого стороны разделились на две подгруппы - политическую и военную.

Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке, тогда как договоренностей по территориальным вопросам пока нет. В рамках военной подгруппы обсуждались возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание центра по координации этих процессов.

Стороны договорились подготовить собственные предложения по дальнейшему режиму прекращения огня за неделю до следующей встречи. В то же время, по данным СМИ, Москва настаивает на распределении электроэнергии, которую производит временно оккупированная Запорожская АЭС, между Украиной и Россией.

Как сообщает Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля и снова должен состояться в Абу-Даби. Представители США также не исключают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

