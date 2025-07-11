Выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин: Кабмин подал в Раду законопроект

Кабинет министров 11 июля подал в Верховную Раду Украины законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин (Оттавской конвенции). Соответствующий указ о выходе из конвенции в конце июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины Проект Закона "О приостановлении для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (рег. №0329)", - сказано в сообщении. Мельничук написал, что согласно положениям ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров, законопроект предлагает остановить для Украины действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Причиной остановки действия конвенции указана необходимость Украины обороняться от российской агрессии. Участие Украины в конвенции создает неравные условия, поскольку страна-агрессор Россия эту конвенцию не подписывала.