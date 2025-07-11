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Выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин: Кабмин подал в Раду законопроект

Украина, Пятница 11 июля 2025 19:58
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Выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин: Кабмин подал в Раду законопроект Фото: Украина хочет использовать для обороны противопехотные мины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров 11 июля подал в Верховную Раду Украины законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин (Оттавской конвенции). Соответствующий указ о выходе из конвенции в конце июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины Проект Закона "О приостановлении для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (рег. №0329)", - сказано в сообщении.

Мельничук написал, что согласно положениям ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров, законопроект предлагает остановить для Украины действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Причиной остановки действия конвенции указана необходимость Украины обороняться от российской агрессии. Участие Украины в конвенции создает неравные условия, поскольку страна-агрессор Россия эту конвенцию не подписывала.

Что такое Оттавская конвенция

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года в канадской столице - Оттаве. Украина стала членом конвенции в 1999 году, ратифицировав ее в 2005 году.

При этом Китай, Россия, Индия, Пакистан и США не присоединились к конвенции. Учитывая войну против России, это создает для Украины неравные условия обороны от агрессора.

Украина вышла из Оттавской конвенции

Напомним, Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 29 июня. Президент поручил принять немедленные меры Совету нацбезопасности и обороны. Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.

Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия. Последняя официально выйдет из конвенции в январе 2026 года.

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