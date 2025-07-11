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Фінляндія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни

П'ятниця 11 липня 2025 10:42
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Фінляндія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни Ілюстративне фото: Фінляндія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія повідомила Організації Об'єднаних Націй (ООН) про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вихід набуде чинності через шість місяців після повідомлення, в січні 2026-го.

Литва та Фінляндія, як пише Reuters, планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін наступного року для власних потреб.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

Наразі вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща, посилаючись на посилення військової загрози з боку Росії.

В середині червня вихід з конвенції підтримав парламент Фінляндії.

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