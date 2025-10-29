Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська

Заява російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення Куп'янська є "вигадкою та фантазією". В неї не повірять навіть самі росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання об'єднаних сил.
Українські захисники повідомили, що в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, окупанти намагаються закріпитись в північній частині міста.
"Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться у заяві.
Бійці ЗСУ також покепкували з російського диктатора, і зазначили, що в його брехню не повірять навіть "його вірна аудиторія та російські еліти".
"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню", - пишуть українські військові.
Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, російський диктатор зробив абсурдну заяву про нібито оточення Куп’янська. Він висловив бажання запросити іноземних журналістів у місто, щоб вони все побачили на власні очі.
Раніше, 26 жовтня, Путіна під час наради з військовими запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян. Відомо, що йшлося про Покровський та Куп'янський напрямки.
В той же день президент України Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви російських загарбників про оточення Куп’янська.
Зазначимо, українські захисники повідомили, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Росіяни намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.