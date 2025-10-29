Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська

Українські захисники повідомили, що в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, окупанти намагаються закріпитись в північній частині міста.

"Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться у заяві.

Бійці ЗСУ також покепкували з російського диктатора, і зазначили, що в його брехню не повірять навіть "його вірна аудиторія та російські еліти".

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню", - пишуть українські військові.