Вифлеємський вогонь миру доставили до України: що це за традиція

В Україну ввечері 7 грудня привезли Вифлеємський вогонь миру. Традиційного його доставили австрійські скаути та передали українським пластунам на площі Михайлівській у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" та київські канали.

Зазначається, що вже майже 40 років скаути привозять до України Вифлеємський вогонь миру та передають його пластунам. Останні п'ять років у різні куточки України Вогонь доставляють потягами "Укрзалізниці".

"З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики та труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець", - зазначили у повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" показали фото моменту прибуття Вифлеємського вогню до Києва. А о 18:00 на Михайлівській площі у столиці українські пластуни прийняли його з рук австрійських скаутів. Далі його повезуть Україною до державних установ, лікарень та інших місць.