Вифлеемский огонь мира доставили в Украину: что это за традиция

В Украину вечером 7 декабря привезли Вифлеемский огонь мира. Традиционного его доставили австрийские скауты и передали украинским пластунам на площади Михайловской в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" и киевские каналы.

Отмечается, что уже почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам. Последние пять лет в разные уголки Украины Огонь доставляют поездами "Укрзализныци".

"Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец", - отметили в сообщении.

Также в "Укрзализныце" показали фото момента прибытия Вифлеемского огня в Киев. А в 18:00 на Михайловской площади в столице украинские пластуны приняли его из рук австрийских скаутов. Далее его повезут по Украине в государственные учреждения, больницы и другие места.