Вифлеемский огонь мира доставили в Украину: что это за традиция

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 19:09
Вифлеемский огонь мира доставили в Украину: что это за традиция Фото: Вифлеемский огонь мира снова прибыл в Украину (Укрзализныця)
Автор: Антон Корж

В Украину вечером 7 декабря привезли Вифлеемский огонь мира. Традиционного его доставили австрийские скауты и передали украинским пластунам на площади Михайловской в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" и киевские каналы.

Отмечается, что уже почти 40 лет скауты привозят в Украину Вифлеемский огонь мира и передают его пластунам. Последние пять лет в разные уголки Украины Огонь доставляют поездами "Укрзализныци".

"Из года в год Вифлеемский огонь напоминает нам о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец", - отметили в сообщении.

Также в "Укрзализныце" показали фото момента прибытия Вифлеемского огня в Киев. А в 18:00 на Михайловской площади в столице украинские пластуны приняли его из рук австрийских скаутов. Далее его повезут по Украине в государственные учреждения, больницы и другие места.

Фото: Укрзализныця

Вифлеемский огонь мира: что известно

Украина в течение последних почти 40 лет участвует в международной скаутской акции - Вифлеемский огонь мира. Эта традиция возникла в 1984 году: скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и передают его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь символизирует мир, любовь и добро.

Напомним, что в прошлом году Вифлеемский огонь мира также путешествовал по Украине. Тогда скаутская организация "Пласт" доставила Вифлеемский огонь мира в Украину в середине декабря. Его отвезли в ряд украинских городов, в том числе и Киев.

Среди других учреждений, Вифлеемский огонь мира в прошлом году передали украинской военной разведке. Тогда его принял начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

