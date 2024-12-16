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Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну: де його можна отримати

Україна, Понеділок 16 грудня 2024 11:03
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Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну: де його можна отримати Фото: Вифлеємський вогонь миру в Україні (t.me/UkrzalInfo/6374)
Автор: Катерина Творожнікова

Вифлеємський вогонь миру вже доставили у низку міст України. Зокрема, в Київ, Ужгород, Тернопіль та Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

15 грудня Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва та відправили далі по Україні. Церемонію передачі вогню провели в укритті, оскільки у столиці пролунала повітряна тривога. Наразі всі охочі можуть приїхати на вокзал та забрати вогонь до власних домівок.

Вифлеємський вогонь миру в Києві (фото: t.me/UkrzalInfo)

"Ця тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація "Пласт", щорічно в холодний зимовий період зігріває серця українців по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Окрім Києва, відсьогодні, 16 грудня, всі охочі зможуть отримати Вифлеємський вогонь миру на вокзалах Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Ужгорода. До того ж, забрати вогонь до свого дому можна на вокзалах Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки та Дніпра.

А також, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва. Зокрема, стенди з Вифлеємським вогнем миру будуть встановлені в спеціально відведеному для того місці.

Раніше ми писали, що Вифлеємський вогонь миру знову вирушив Україною, почавши свою подорож з поїзда №81 Київ - Ужгород. Цей потяг став першим у маршруті доставки святкового вогню.

У неділю, 15 грудня, на Центральному залізничному вокзалі Києва пластуни передали представникам залізниці Вифлеємський вогонь миру. А вже о 18:30 він відправився до Ужгорода. Ужгород став першим містом, що прийняв Вифлеємський вогонь миру.

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