Відверта й конструктивна розмова. Зеленський зустрівся із президентом Бразилії

Глава Української держави зазначив, що зустріч із бразильським президентом, що відбулася у Нью-Йорку (США), була "важлива".

"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", - розповів Зеленський.

Також український президент додав, що представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах щодо Формули миру.

