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Відверта й конструктивна розмова. Зеленський зустрівся із президентом Бразилії

Четвер 21 вересня 2023 02:17
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Відверта й конструктивна розмова. Зеленський зустрівся із президентом Бразилії Фото: президенти Бразилії та України Лула да Сілва та Володимир Зеленський (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Лідери країн обговорили українську формулу світу і представник Бразилії братиме участь у роботах у цьому форматі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Глава Української держави зазначив, що зустріч із бразильським президентом, що відбулася у Нью-Йорку (США), була "важлива".

"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", - розповів Зеленський.

Також український президент додав, що представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах щодо Формули миру.

Зустріч президентів України та Бразилії

Зазначимо, що очікувана зустріч Володимира Зеленського з Лулою да Сілвою в Нью-Йорку, яку анонсували на 20 вересня - раніше опинилася під питанням і під загрозою зриву. Річ у тім, що за день до цього з'явилася інформація, що президент Бразилії достроково залишає Штати через скарги на погане самопочуття та сильний біль у нозі.

Втім, вже 20 вересня ЗМІ повідомляли, що президент України все ж таки проведе зустріч із Лулою да Сілвою. Як писало The Guardian, бразильський президент розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти РФ, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше наголошував, що хотів особисто зустрітися з бразильським лідером, проте Лула да Сілва проігнорував це.

Також повідомлялося, що у травні Зеленський так і не зміг зустрітися з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія та навіщо просуває свій "мирний план" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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