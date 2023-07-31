Зеленський розповів, чи поїде він до Бразилії, якщо його запросить президент Лула

Президент України Володимир Зеленський готовий відвідати Бразилію, якщо він отримає офіційне запрошення від президента Лули да Сілви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України .

За словами президента, якщо в цей момент не буде найгарячіший момент на полі бою і якщо у нього в цей момент будуть умови і можливості виїхати - він це зробить.

"Для мене дуже важлива Латинська Америка. Безпосередньо Бразилія і інші країни. Я б хотів. Якщо я отримаю запрошення - я буду", - пояснив президент.

Також він додав, що якщо Лула допоможе йому, бо це складний для нього шлях, під цей приїзд зробити ще й зустріч з іншими представниками Латинської Америки - то вони всі можуть зустрітись в Бразилії, будь-де.

"Це також допоможе дуже сильно світу, щоб наблизити мир", - сказав президент.

Зброя для України від Бразилії

За словами президента Зеленського, він не проситиме Лули про надання військової допомоги.

"Для чого мені це робити? я знаю, що він мені її не дасть", - додав Зеленський.

Стосунки України та Бразилії

Спершу президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зайняв досить нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року да Сілва захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. А у червні засудив вторгнення Росії до України.

Зеленський мав побачитися з да Сільвою під час саміту G7, проте зустріч не відбулася через різні графіки лідерів. Пізніше президент України заявив, що зацікавлений у зустрічі з да Сілвою та навіть готовий летіти до Латинської Америки.

Нещодавно Зеленський запропонував президенту Бразилії Лулі да Сілві влаштувати йому зустріч із лідерами країн Латинської Америки, щоб вони почули послання України.