Откровенный и конструктивный разговор. Зеленский встретился с президентом Бразилии

Глава Украинского государства отметил, что встреча с бразильским президентом, состоявшаяся в Нью-Йорке (США), была "важная".

"Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент добавил, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира.

Important meeting with @LulaOficial.



Following our honest and constructive discussion, we instructed our diplomatic teams to work on the next steps in our bilateral relations and peace efforts.



Brazilian representative will continue to take part in the Peace Formula meetings. pic.twitter.com/kC7f6MF0FZ