Откровенный и конструктивный разговор. Зеленский встретился с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Лидеры стран обсудили украинскую формулу мира, и представитель Бразилии будет принимать участие в работах в этом формате.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Глава Украинского государства отметил, что встреча с бразильским президентом, состоявшаяся в Нью-Йорке (США), была "важная".

"Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент добавил, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира.

Important meeting with @LulaOficial.



Following our honest and constructive discussion, we instructed our diplomatic teams to work on the next steps in our bilateral relations and peace efforts.



Brazilian representative will continue to take part in the Peace Formula meetings. pic.twitter.com/kC7f6MF0FZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023

Встреча президентов Украины и Бразилии

Отметим, что ожидаемая встреча Владимира Зеленского с Лулой да Силвой в Нью-Йорке, что была анонсирована на 20 сентября - ранее оказалась под вопросом и под угрозой срыва. Дело в том, что за день до этого появилась информация, что президент Бразилии досрочно покидает Штаты из-за жалоб на плохое самочувствие и сильную боль в ноге.

Впрочем, уже 20 сентября СМИ сообщали, что президент Украины все же проведет встречу с Лулой да Силвой. Как писало The Guardian, бразильский президент разозлил некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против РФ, своим отказом занять четкую позицию по войне.

Также напомним, что Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

Также сообщалось, что в мае Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.

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