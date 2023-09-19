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Не зустрінеться із Зеленським? Президент Бразилії достроково їде з США, - CNN

Вівторок 19 вересня 2023 22:34
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Не зустрінеться із Зеленським? Президент Бразилії достроково їде з США, - CNN Фото: Лула да Сільва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва достроково покидає Сполучені Штати Америки через скарги на погане самопочуття та сильний біль у нозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на CNN Brasil.

За даними ЗМІ, да Сілва відправиться назад до Бразилії у вівторок, 19 вересня. Однак на 20 вересня у нього було заплановано зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

Попри свій стан, да Сілва вссе ж планує зустрітись з ними, а вже після поїхати до Бразилії

Зустріч Зеленського з президентом Бразилії

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться у матеріалі The Guardian.

Видання пише, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.

У травні повідомлялось, що Зеленський так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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