"Оттягивают обстрел": Юсов раскрыл коварную тактику РФ

Россия использует не только ракетные и дроновые атаки, но и психологическое давление на украинцев. Одним из его элементов является демонстрация готовности к обстрелам с последующим переносом или отсрочкой атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова во время общения с журналистами на международном форуме "Архитектура безопасности".

Он отметил, что украинцы правильно реагируют на предупреждения о возможных атаках и готовятся к ним, ведь в условиях войны игнорировать такие сигналы нельзя.

"Безусловно, это также элемент давления и психологического воздействия - демонстрировать готовность к обстрелам, потом оттягивать, переносить. Понятно, что это тактика врага - сочетать непосредственно военное воздействие с психологическим воздействием на украинцев", - пояснил Юсов.

Он отметил, что украинцы уже более четырех лет живут в условиях полномасштабной войны, а накопленная усталость также является одним из факторов, на которые рассчитывает Россия.

Представитель ГУР говорит, что несмотря на такие действия противника, Силы безопасности и обороны готовятся к каждому возможному обстрелу. Разведка продолжает собирать информацию и передавать ее военно-политическому руководству государства.

В то же время гражданским гражданам он посоветовал ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за время полномасштабной войны. Основной целью атаки стали Киев и область.

Всего тогда оккупанты применили 90 ракет различных типов, среди которых была и баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 600 ударных беспилотников.

Для Киева этот обстрел стал рекордным по количеству поврежденных объектов с начала полномасштабного вторжения. В каждом районе фиксировали последствия атаки. Погибли три человека, еще почти 90 получили ранения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны предупредили об угрозе новых российских ударов в конце мая. Украинцев призывали особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги 30-31 мая, а жителей Киева - не пренебрегать правилами безопасности.