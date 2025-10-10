Відтепер щодня: між Києвом і Бухарестом запустили новий залізничний маршрут

Міністр зазначає, що попри нічну масовану атаку РФ, цього дня Україна, Румунія та Молдова зробили важливий крок у зміцненні партнерства.

"Це не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи", - наголосив Сибіга.

Новий поїзд Київ - Бухарест сприятиме покращенню регіональної мобільності, інтеграції та економічних зв’язків у межах формату "Одеський трикутник" - співпраці України, Молдови та Румунії.

Перший рейс вирушив 10 жовтня зі станції "Могилів-Подільський". Потяг оформлювали українські прикордонники. Пасажирами дебютного рейсу стали 50 осіб, переважно громадяни України.