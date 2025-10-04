"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: коли почне курсувати
"Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією вже з 10 жовтня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій у Telegram.
Маршрут буде пролягати: Київ - Вінниця - Жмеринка - Могилів-Подільський - Велчинець - Унгени - Ясси - Бухарест.
Що відомо про розклад руху
- Відправлення з Києва - 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
- У зворотному напрямку - з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста - Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
Вартість квитка у купейному вагоні - приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".
