"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: коли почне курсувати

"Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією вже з 10 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій у Telegram .

Вартість квитка у купейному вагоні - приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста - Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Нагадаємо, 12 вересня з Ужгорода євроколією вирушили перші прямі поїзди до Європи. Цей запуск відкриває "нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом".

