"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: коли почне курсувати

Україна, Субота 04 жовтня 2025 17:52
UA EN RU
"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Бухарест: коли почне курсувати Фото: квитки на поїзд Київ - Бухарест вже у продажу (ілюстративне фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

"Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією вже з 10 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій у Telegram.

Маршрут буде пролягати: Київ - Вінниця - Жмеринка - Могилів-Подільський - Велчинець - Унгени - Ясси - Бухарест.

Що відомо про розклад руху

  • Відправлення з Києва - 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
  • У зворотному напрямку - з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста - Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні - приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 12 вересня з Ужгорода євроколією вирушили перші прямі поїзди до Європи. Цей запуск відкриває "нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом".

Раніше ми розповідали, що в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснювали, що і коли може змінитись для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

