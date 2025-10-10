RU

Общество Образование Деньги Изменения

Отныне ежедневно: между Киевом и Бухарестом запустили новый железнодорожный маршрут

Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 10 октября, заработало прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Поезд будет курсировать ежедневно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу и Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Министр отмечает, что несмотря на ночную массированную атаку РФ, в этот день Украина, Румыния и Молдова сделали важный шаг в укреплении партнерства.

"Это не просто новый транспортный маршрут, а четкое свидетельство нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы", - подчеркнул Сибига.

Новый поезд Киев - Бухарест будет способствовать улучшению региональной мобильности, интеграции и экономических связей в рамках формата "Одесский треугольник" - сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии.

 

 

Первый рейс отправился 10 октября со станции "Могилев-Подольский". Поезд оформляли украинские пограничники. Пассажирами дебютного рейса стали 50 человек, в основном граждане Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что поезд будет отправляться из столицы Украины в 06:30 и прибывать в Румынию на следующий день в 06:47. В обратном направлении - из Бухареста в 19:10. Стоимость билета в купе составляет около 3800 гривен, его можно приобрести через приложение или сайт "Укрзализныци".

Также мы рассказывали, что в сентябре из Ужгорода стартовали первые прямые поезда по евроколее в Европу - в Братиславу, Будапешт и Вену. Новое сообщение позволяет украинцам путешествовать без пересадок и является частью интеграции транспортной системы Украины в европейское пространство.

КиевУкрзализныцяБудапештПоезда