Отныне ежедневно: между Киевом и Бухарестом запустили новый железнодорожный маршрут

Министр отмечает, что несмотря на ночную массированную атаку РФ, в этот день Украина, Румыния и Молдова сделали важный шаг в укреплении партнерства.

"Это не просто новый транспортный маршрут, а четкое свидетельство нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы", - подчеркнул Сибига.

Новый поезд Киев - Бухарест будет способствовать улучшению региональной мобильности, интеграции и экономических связей в рамках формата "Одесский треугольник" - сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии.

Первый рейс отправился 10 октября со станции "Могилев-Подольский". Поезд оформляли украинские пограничники. Пассажирами дебютного рейса стали 50 человек, в основном граждане Украины.