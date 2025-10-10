ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відтепер щодня: між Києвом і Бухарестом запустили новий залізничний маршрут

П'ятниця 10 жовтня 2025 17:23
Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 10 жовтня, запрацювало пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом. Поїзд курсуватиме щодня.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу та Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Міністр зазначає, що попри нічну масовану атаку РФ, цього дня Україна, Румунія та Молдова зробили важливий крок у зміцненні партнерства.

"Це не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи", - наголосив Сибіга.

Новий поїзд Київ - Бухарест сприятиме покращенню регіональної мобільності, інтеграції та економічних зв’язків у межах формату "Одеський трикутник" - співпраці України, Молдови та Румунії.

Перший рейс вирушив 10 жовтня зі станції "Могилів-Подільський". Потяг оформлювали українські прикордонники. Пасажирами дебютного рейсу стали 50 осіб, переважно громадяни України.

Раніше РБК-Україна писало, що потяг вирушатиме зі столиці України о 06:30 і прибуватиме до Румунії наступного дня о 06:47. У зворотному напрямку - з Бухареста о 19:10. Вартість квитка в купе становить близько 3800 гривень, його можна придбати через застосунок або сайт "Укрзалізниці".

Також ми розповідали, що у вересні з Ужгорода стартували перші прямі поїзди євроколією до Європи - в Братиславу, Будапешт і Відень. Нове сполучення дозволяє українцям подорожувати без пересадок і є частиною інтеграції транспортної системи України до європейського простору.

