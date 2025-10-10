Відтепер щодня: між Києвом і Бухарестом запустили новий залізничний маршрут

Сьогодні, 10 жовтня, запрацювало пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом. Поїзд курсуватиме щодня.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу та Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Міністр зазначає, що попри нічну масовану атаку РФ, цього дня Україна, Румунія та Молдова зробили важливий крок у зміцненні партнерства.

"Це не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи", - наголосив Сибіга.

Новий поїзд Київ - Бухарест сприятиме покращенню регіональної мобільності, інтеграції та економічних зв’язків у межах формату "Одеський трикутник" - співпраці України, Молдови та Румунії.

Today, despite another night of massive Russia’s attacks against Ukraine, together with @Oana_Toiu and @MihaiPopsoi, we mark an important step in strengthening special partnership between Ukraine, Romania, and the Republic of Moldova: the direct Kyiv–Bucharest train has started… pic.twitter.com/HpHHbgeKjB — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 10, 2025

Перший рейс вирушив 10 жовтня зі станції "Могилів-Подільський". Потяг оформлювали українські прикордонники. Пасажирами дебютного рейсу стали 50 осіб, переважно громадяни України.