Отныне ежедневно: между Киевом и Бухарестом запустили новый железнодорожный маршрут

Сегодня, 10 октября, заработало прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Поезд будет курсировать ежедневно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу и Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Министр отмечает, что несмотря на ночную массированную атаку РФ, в этот день Украина, Румыния и Молдова сделали важный шаг в укреплении партнерства.

"Это не просто новый транспортный маршрут, а четкое свидетельство нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы", - подчеркнул Сибига.

Новый поезд Киев - Бухарест будет способствовать улучшению региональной мобильности, интеграции и экономических связей в рамках формата "Одесский треугольник" - сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии.

Сегодня, несмотря на очередную ночь массированных атак России против Украины, вместе с @Oana_Toiu и @MihaiPopsoi, мы отмечаем важный шаг в укреплении специального партнерства между Украиной, Румынией и Республикой Молдова: запущен прямой поезд Киев-Бухарест... pic.twitter.com/HpHHbgeKjB - Андрей Сибиха (@andrii_sybiha) 10 октября 2025 г.

Первый рейс отправился 10 октября со станции "Могилев-Подольский". Поезд оформляли украинские пограничники. Пассажирами дебютного рейса стали 50 человек, в основном граждане Украины.