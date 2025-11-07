ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску

П'ятниця 07 листопада 2025 11:40
UA EN RU
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Програма з безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом чотирьох місяців.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВР.

"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - зазначила Свириденко.

За її словами, через активні бойові дії, через наслідки війни обсяги перевезень вантажних перевезень зменшуються. І цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною квитка.

"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала глава уряду.

При цьому, за словами прем'єра, УЗ-3000 – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд гривень. Це можливість, яка надається всім громадянам України.

"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - додала вона.

Безкоштовні поїздки від "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше уряд анонсував проект "Укрзалізниця 3000", який дозволить безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисячі км у "низький сезон". Програмою зможе скористатись кожен українець.

За даними УЗ, програма має вирівняти навантаження та підтримати внутрішній туризм. Крім того, вона не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

Відстань 3 тисячі км вибрали не випадково, адже це відстань найдовшого маршруту в Україні туди й назад - із Запоріжжя до Ужгорода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Юлія Свириденко
Новини
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України