Теперь билеты на электрички можно купить онлайн: как работает новый сервис УЗ

Вторник 18 ноября 2025 17:33
Теперь билеты на электрички можно купить онлайн: как работает новый сервис УЗ
Автор: Татьяна Веремеева

Билеты на пригородные поезда и City Express в Украине теперь можно купить онлайн - "Укрзализныця" запустила новую функцию в своем приложении.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Теперь пассажирам не нужно стоять в очередях или искать кассы - достаточно выбрать направление в разделе "Пригородные" или "City Express", добавить багаж при необходимости и оплатить поездку онлайн.

Кто может купить билеты онлайн

Первыми к новому сервису подключены Киевская, Винницкая, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская области и частично Херсонская и Запорожская.

Льготные категории пассажиров смогут пользоваться онлайн-покупкой позже, пока доступны только полные и детские билеты.

Отметим, в приложении пользователи смогут получить доступ к таким функциям: сохранение истории поиска, актуальная информация о рейсах, быстрая покупка билетов, современный интерфейс и отсутствие необходимости сохранять отдельный файл с билетом.

Приложение "Укрзалізниці" заработало в 2022 году, им пользуются более 5,5 млн человек. В компании отмечают, что 90% всех билетов на железную дорогу покупаются онлайн, из которых 70% оформляются через мобильное приложение.

Скачать приложение можно для iOS и Android по ссылке.

Бесплатные поездки по Украине

Напомним, "Укрзализныця" с 1 декабря запускает программу бесплатных железнодорожных поездок "УЗ-3000", которая будет действовать в течение четырех месяцев в "низкий сезон".

Из-за войны объемы грузовых перевозок резко упали, и больше не покрывают реальной себестоимости пассажирских рейсов. Правительство выделяет "Укрзализныце" средства на поддержку, а программа "УЗ-3000" должна позволить перевозить реальных пассажиров без повышения тарифов.

Пилотный запуск в декабре - на прифронтовые маршруты. В январе-феврале программа будет действовать на других направлениях. Украинцы смогут бесплатно путешествовать до 3000 км - это эквивалент самого длинного маршрута в стране.

Программа будет доступна всем взрослым и детям (через аккаунт родителей). Предварительно - до четырех билетов на человека. Доступны только плацкарт и купе, без СВ, первого класса и зарубежных рейсов. Ежемесячно "УЗ" планирует предоставлять 200-250 тыс. таких билетов.

Билеты будут оформляться через приложение "Укрзализныци" - с отдельным разделом для бонусных километров. Для людей без смартфонов планируют создать офлайн-центры помощи. Минимальные технические платежи могут отменить, чтобы поездки были полностью бесплатными.

