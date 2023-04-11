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Відступ від канонів? Чи можна святити паску заздалегідь

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Вівторок 11 квітня 2023 14:05
Відступ від канонів? Чи можна святити паску заздалегідь Фото: відступ від канонів? Чи можна святити паску в заздалегідь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Освятити великодній кошик можна буде й під час вечірнього молебню 15 квітня. Більшість храмів та священників йдуть на зустріч вірянам.

Про це розповів голова КМВА Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу військової адміністрації.

В Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах. Храми й собори будуть відкриті для вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня:

  • вечірні молебні проведуть з 15.00 до 23.00 15 квітня;
  • ранкові молебні проведуть з 05.00 до 18.00 16 квітня;

Комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00. Під час неї в соборах можуть перебувати лише священнослужителі.

"Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити й в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану, більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу", - пояснив Попко.

Вночі, під час комендантської години, богослужіння транслюватимуться онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі ПЦУ в YouTube та у Facebook.

"Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Великдень проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Тож потреби усіх вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Але дуже прошу усіх, за можливості – подивіться богослужіння онлайн", - додав голова КМВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогоріч в Україні не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Водночас агенство описувало ситуацію з обмеженням у регіонах.

По усій території України будуть посилені заходи безпеки. До місць проведення богослужінь й зібрання вірян будуть наближені екіпажі поліції.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни можуть спробувати завдати масованого удару на Великдень, у зв'язку з чим необхідно бути готовими в будь-який час.

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