Відступ від канонів? Чи можна святити паску заздалегідь

Освятити великодній кошик можна буде й під час вечірнього молебню 15 квітня. Більшість храмів та священників йдуть на зустріч вірянам.

Про це розповів голова КМВА Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу військової адміністрації.

В Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах. Храми й собори будуть відкриті для вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня:

вечірні молебні проведуть з 15.00 до 23.00 15 квітня;

ранкові молебні проведуть з 05.00 до 18.00 16 квітня;

Комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00. Під час неї в соборах можуть перебувати лише священнослужителі.

"Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити й в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану, більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу", - пояснив Попко.

Вночі, під час комендантської години, богослужіння транслюватимуться онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі ПЦУ в YouTube та у Facebook.

"Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Великдень проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Тож потреби усіх вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Але дуже прошу усіх, за можливості – подивіться богослужіння онлайн", - додав голова КМВА.