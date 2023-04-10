Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень
Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.
Яка ситуація з комендантською годиною у регіонах - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Комендантська година на Великдень у Києві
Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.
На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.
Яка ситуація у регіонах
В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.
У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях.
Комендантська година на Великдень в інших областях:
- Закарпатська область - комендантської години немає;
- Вінницька область - з 00:00 до 5:00;
- Донецька область - з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область - з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область - з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область - з 00:00 до 5:00;
- Кіровоградська область - з 23:00 до 5:00;
- Луганська область - з 21:00 до 5:00;
- Миколаївська область - з 00:00 до 5:00;
- Одеська область - з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область - 00:00 до 4:00;
- Сумська область - з 23:00 до 4:00;
- Тернопільська область - з 00:00 до 04:00;
- Херсонська область - з 20:00 до 6:00
- Хмельницька область - з 00:00 до 5:00;
- Черкаська область - з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область - з 00:00 до 5:00;
- Чернігівська область - з 00:00 до 4:00.
Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.
Як повідомлялося, Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі.
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