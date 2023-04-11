Отступление от канонов? Можно ли святить паску заранее

Освятить пасхальную корзину можно будет и во время вечернего молебна 15 апреля. Большинство храмов и священников идут навстречу верующим.

Об этом рассказал глава КМВА Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной администрации.

В Киеве праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях. Храмы и соборы будут открыты для верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля:

вечерние молебны проведут с 15.00 до 23.00 15 апреля;

утренние молебны проведут с 05.00 до 18.00 16 апреля;

Комендантский час продлится с 00.00 до 05.00. Во время нее в соборах могут находиться только священнослужители.

"Не пытайтесь непременно освятить пасхальную корзину сразу по окончании комендантского часа. Вы можете это сделать и в субботу, во время вечернего молебна. Да, это отступление от общих канонов, но в условиях военного положения, большинство храмов и священнослужителей идут навстречу верующим и позволяют освящать корзины в субботу", - объяснил Попко.

Ночью, во время комендантского часа, богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Facebook.

"Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний на Пасху проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Поэтому потребности всех верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. Но очень прошу всех, по возможности - посмотрите богослужение онлайн", - добавил глава КМВА.