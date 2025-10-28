ua en ru
Відстрочки через ЦНАП: що важливо знати перед подачею заяви 1 листопада

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 15:22
Відстрочки через ЦНАП: що важливо знати перед подачею заяви 1 листопада Ілюстративне фото: відстрочку можна буде оформити через ЦНАП з 1 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні змінили правила подачі документів для відстрочки від мобілізації. Уже цієї суботи, 1 листопада документи можна буде подати через ЦНАП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як зауважили у Мінцифри, саме їх команда відповідає за запуск сервісу в Центрах надання адмінпослуг.

Там також нагадали, що у суботу, 1 листопада, подати заяву про відстрочку можна буде лише в тих ЦНАПах, які працюють у суботу.

"Радимо перевірити графік роботи центру завчасно", - зауважили у міністерстві.

Відстрочка через "Резерв+" та у ЦНАП

Нагадаємо, що в Україні нещодавно оновили правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зокрема, із цього процесу виключили територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада ТЦК почнуть відмовляти у прийомі документів окремих військовозобов’язаних. Йдеться про категорії громадян, які відтепер можуть оформити чи продовжити відстрочку через ЦНАП або сервіс "Резерв+".

Також раніше РБК-Україна пояснювало, хто саме з військовозобов’язаних та яким чином зможе перевірити, чи була їхня відстрочка продовжена автоматично. Зокрема, ті, в кого є застосунок "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада.

Окрім цього очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік розповів, що зміниться і чи можуть мобілізувати в період подачі документів через ЦНАП.

За його слвоами, подання документів не скасовує чинної відстрочки, і до завершення її терміну статус військовозобов’язаного не змінюється.

