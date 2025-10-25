Як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично: пояснення Міноборони
Система автоматично повідомить, які відстрочки продовжуються, а які ні, і самостійно запропонує оновити документи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони.
Ті, в кого є застосунок "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.
Станом на зараз відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.
- Військові, звільнені з полону.
"Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена", - зауважили в Міноборони.
Зміни в бронюванні українців
З 1 листопада в Україні набирають сили нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни мають на меті спростити процес, перевести його в цифровий формат, скоротити черги та мінімізувати ризики корупції.
Документ передбачає автоматичне продовження частини відстрочок, подачу заяв у цифровій формі та перенесення паперових процедур до ЦНАП.
Ключова новація – відстрочки, які можна підтвердити через державні реєстри або дані, що не змінюються з часом, продовжуватимуться автоматично без необхідності подавати заяви чи довідки та відвідувати ТЦК.
Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Раніше в Міністерстві оборони України також запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.