Головна » Новини » Війна в Україні

Відстрочки через ЦНАП: що зміниться і чи можуть мобілізувати в період подачі документів

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 11:53
Відстрочки через ЦНАП: що зміниться і чи можуть мобілізувати в період подачі документів Ілюстративне фото: відстрочку можна отримати через ЦНАП (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З 1 листопада в Україні відбуватиметься автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Військовозобов’язані зможуть подавати документи через застосунок "Резерв+" або ЦНАП.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.

Автоматичне продовження відстрочки

Варто нагадати, що в Україні кожні 3 місяці у нас продовжується воєнний стан. Відповідно кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність. Ті хто має право на відстрочку - повинні отримувати нову.

За його словами, близько 600 тисяч українців з 1 листопада отримають відстрочки без особистих звернень.

"Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок - дійсно близько 600 тисяч - ми продовжуємо автоматично. Людям для цього нічого робити не потрібно", - наголосив Банік.

За його словами, система перевірятиме чинні підстави у державних реєстрах - наприклад, наявність трьох дітей, навчання чи наукової діяльності. У такому випадку відвідувати ТЦК або ЦНАП не потрібно, а сповіщення про продовження з’явиться у "Резерв+".

Хто оформлює відстрочку онлайн, а хто - через ЦНАП

Нові відстрочки можна буде оформити двома шляхами: онлайн у "Резерв+" або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок (які охоплюють 80% випадків) будуть доступні в застосунку. За його словами, 9 основних відстрочок уже доступні в "Резерв+", ще 2 будуть доступні найближчими днями.

"Якщо ти вперше подаєшся на відстрочку, або якщо у категорії багато паперових документів, або ти просто не користуєшся "Резервом" - можна буде звернутися до ЦНАПу. Але тільки після 1 листопада", - пояснив Банік.

Посадовець підкреслив, що ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК, а рішення ухвалює саме ТЦК. Через 7 днів інформацію можна буде перевірити у "Резерв+" або дізнатися безпосередньо в ЦНАП.

Що робити тим, хто звернувся до ТЦК до 1 листопада

За словами Баніка, до 31 жовтня система працює у старому режимі, а ЦНАП - ще не приймає документи. Варто зауважити, що можна звернутись у будь-який ЦНАП, а не лише за місцем проживання.

"До 31 жовтня включно все працює у старому режимі. ЦНАП ще не приймає людей, а ТЦК продовжує працювати, як і раніше", - зазначив він.

При цьому Міноборони рекомендує за можливості оформлювати документи через "Резерв", щоб мати актуальний цифровий документ без зайвих візитів.

Чи можуть мобілізувати під час розгляду документів у ЦНАП

На питання про статус військовозобов’язаного в період розгляду документів Мстислав Банік відповів, що діють попередні правила.

"Його поточна відстрочка діє до 5 листопада, поки триває наш період воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи пів року тому", - сказав він.

Таким чином, подання документів не скасовує чинної відстрочки, і до завершення її терміну статус військовозобов’язаного не змінюється.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно оновили правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зокрема, із цього процесу виключили територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада ТЦК почнуть відмовляти у прийомі документів окремих військовозобов’язаних. Йдеться про категорії громадян, які відтепер можуть оформити чи продовжити відстрочку через ЦНАП або сервіс "Резерв+".

Також раніше РБК-Україна пояснювало, хто саме з військовозобов’язаних та яким чином зможе перевірити, чи була їхня відстрочка продовжена автоматично.

