Автоматичні відстрочки для українців: які категорії можуть оформити без ТЦК з 1 листопада

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.

"Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитись на мобілізаційних завданнях", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ключові зміни

Автоматичне продовження відстрочок

Відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.

Автопродовження стосується, зокрема:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних за висновком ВЛК;

батьків трьох і більше дітей;

батьків дітей з інвалідністю;

чоловіка/дружини особи з інвалідністю I–II групи;

осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю;

одиноких батьків, якщо другий із подружжя служить;

студентів, інтернів, докторантів;

науково-педагогічних працівників (0,75 ставки і більше);

родичів загиблих/зниклих;

людей, звільнених із полону, та інших категорій, визначених постановою.

Оформлення онлайн у "Резерв+"

Через застосунок уже можна оформити відстрочку для 9 категорій, зокрема:

людей з інвалідністю,

тимчасово непридатних,

батьків багатодітних родин,

студентів,

науковців,

батьків дітей військовослужбовців тощо.

Найближчим часом онлайн-доступ буде розширено ще для двох категорій - тих, хто здійснює догляд за батьками з інвалідністю, та одиноких батьків.

Подання документів у ЦНАП

Для тих, чия відстрочка ще не цифровізована або хто не користується смартфоном, з 1 листопада заяви прийматимуть ЦНАПи, а не ТЦК.

ЦНАП лише приймає та сканує документи - рішення як і раніше ухвалює ТЦК.

Новий формат документів

паперові довідки з мокрою печаткою - скасовано;

чинним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у Резерв+;

за потреби можна роздрукувати копію через "Дію", "Резерв+" або у ТЦК/ЦНАП.

Як подати заяву з 1 листопада

80% категорій можуть подати заяву через Резерв+;

альтернативний шлях - ЦНАП;

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку від громадян.

Як працює автопродовження

Якщо відстрочка оформлена й підпадає під автоматичне продовження, робити нічого не потрібно - у "Резерв+" надійде сповіщення.

Якщо система не змогла підтвердити підставу (наприклад, зміна сімейного стану або відсутність даних у реєстрах), заявник має оновити інформацію та подати документи повторно онлайн або через ЦНАП.

Що робити у разі відмови

Офіційне рішення можна отримати: