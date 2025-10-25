Автоматичні відстрочки для українців: які категорії можуть оформити без ТЦК з 1 листопада
З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.
"Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитись на мобілізаційних завданнях", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Ключові зміни
Автоматичне продовження відстрочок
Відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.
Автопродовження стосується, зокрема:
- людей з інвалідністю;
- тимчасово непридатних за висновком ВЛК;
- батьків трьох і більше дітей;
- батьків дітей з інвалідністю;
- чоловіка/дружини особи з інвалідністю I–II групи;
- осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю;
- одиноких батьків, якщо другий із подружжя служить;
- студентів, інтернів, докторантів;
- науково-педагогічних працівників (0,75 ставки і більше);
- родичів загиблих/зниклих;
- людей, звільнених із полону, та інших категорій, визначених постановою.
Оформлення онлайн у "Резерв+"
Через застосунок уже можна оформити відстрочку для 9 категорій, зокрема:
- людей з інвалідністю,
- тимчасово непридатних,
- батьків багатодітних родин,
- студентів,
- науковців,
- батьків дітей військовослужбовців тощо.
Найближчим часом онлайн-доступ буде розширено ще для двох категорій - тих, хто здійснює догляд за батьками з інвалідністю, та одиноких батьків.
Подання документів у ЦНАП
Для тих, чия відстрочка ще не цифровізована або хто не користується смартфоном, з 1 листопада заяви прийматимуть ЦНАПи, а не ТЦК.
ЦНАП лише приймає та сканує документи - рішення як і раніше ухвалює ТЦК.
Новий формат документів
- паперові довідки з мокрою печаткою - скасовано;
- чинним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у Резерв+;
- за потреби можна роздрукувати копію через "Дію", "Резерв+" або у ТЦК/ЦНАП.
Як подати заяву з 1 листопада
- 80% категорій можуть подати заяву через Резерв+;
- альтернативний шлях - ЦНАП;
- ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку від громадян.
Як працює автопродовження
Якщо відстрочка оформлена й підпадає під автоматичне продовження, робити нічого не потрібно - у "Резерв+" надійде сповіщення.
Якщо система не змогла підтвердити підставу (наприклад, зміна сімейного стану або відсутність даних у реєстрах), заявник має оновити інформацію та подати документи повторно онлайн або через ЦНАП.
Що робити у разі відмови
Офіційне рішення можна отримати:
- на e-mail, або
- у ТЦК (за потреби - з мокрою печаткою).
"Резерв+"
"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.
Раніше в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.