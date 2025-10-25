ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Автоматичні відстрочки для українців: які категорії можуть оформити без ТЦК з 1 листопада

Україна, Субота 25 жовтня 2025 12:30
Автоматичні відстрочки для українців: які категорії можуть оформити без ТЦК з 1 листопада Ілюстративне фото: в Україні запровадять нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.

"Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитись на мобілізаційних завданнях", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ключові зміни

Автоматичне продовження відстрочок

Відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.

Автопродовження стосується, зокрема:

  • людей з інвалідністю;
  • тимчасово непридатних за висновком ВЛК;
  • батьків трьох і більше дітей;
  • батьків дітей з інвалідністю;
  • чоловіка/дружини особи з інвалідністю I–II групи;
  • осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю;
  • одиноких батьків, якщо другий із подружжя служить;
  • студентів, інтернів, докторантів;
  • науково-педагогічних працівників (0,75 ставки і більше);
  • родичів загиблих/зниклих;
  • людей, звільнених із полону, та інших категорій, визначених постановою.

Оформлення онлайн у "Резерв+"

Через застосунок уже можна оформити відстрочку для 9 категорій, зокрема:

  • людей з інвалідністю,
  • тимчасово непридатних,
  • батьків багатодітних родин,
  • студентів,
  • науковців,
  • батьків дітей військовослужбовців тощо.

Найближчим часом онлайн-доступ буде розширено ще для двох категорій - тих, хто здійснює догляд за батьками з інвалідністю, та одиноких батьків.

Подання документів у ЦНАП

Для тих, чия відстрочка ще не цифровізована або хто не користується смартфоном, з 1 листопада заяви прийматимуть ЦНАПи, а не ТЦК.

ЦНАП лише приймає та сканує документи - рішення як і раніше ухвалює ТЦК.

Новий формат документів

  • паперові довідки з мокрою печаткою - скасовано;
  • чинним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у Резерв+;
  • за потреби можна роздрукувати копію через "Дію", "Резерв+" або у ТЦК/ЦНАП.

Як подати заяву з 1 листопада

  • 80% категорій можуть подати заяву через Резерв+;
  • альтернативний шлях - ЦНАП;
  • ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку від громадян.

Як працює автопродовження

Якщо відстрочка оформлена й підпадає під автоматичне продовження, робити нічого не потрібно - у "Резерв+" надійде сповіщення.

Якщо система не змогла підтвердити підставу (наприклад, зміна сімейного стану або відсутність даних у реєстрах), заявник має оновити інформацію та подати документи повторно онлайн або через ЦНАП.

Що робити у разі відмови

Офіційне рішення можна отримати:

  • на e-mail, або
  • у ТЦК (за потреби - з мокрою печаткою).

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.

Раніше в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.

