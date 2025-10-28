ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отсрочки через ЦНАП: что важно знать перед подачей заявления 1 ноября

Украина, Вторник 28 октября 2025 15:22
UA EN RU
Отсрочки через ЦНАП: что важно знать перед подачей заявления 1 ноября Иллюстративное фото: отсрочку можно будет оформить через ЦНАП с 1 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине изменили правила подачи документов для отсрочки от мобилизации. Уже в эту субботу, 1 ноября документы можно будет подать через ЦНАП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Как отметили в Минцифры, именно их команда отвечает за запуск сервиса в Центрах предоставления админуслуг.

Там также напомнили, что в субботу, 1 ноября, подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦНАП, которые работают в субботу.

"Советуем проверить график работы центра заранее", - отметили в министерстве.

Отсрочка через "Резерв+" и в ЦНАП

Напомним, что в Украине недавно обновили правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, из этого процесса исключили территориальные центры комплектования (ТЦК).

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября ТЦК начнут отказывать в приеме документов отдельных военнообязанных. Речь идет о категориях граждан, которые отныне могут оформить или продлить отсрочку через ЦНАПили сервис "Резерв+".

Также ранее РБК-Украина объясняло, кто именно из военнообязанных и каким образом сможет проверить, была ли их отсрочка продлена автоматически. В частности, те, у кого есть приложение "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября.

Кроме этого глава цифровых проектов Минобороны Мстислав Баник рассказал, что изменится и могут ли мобилизовать в период подачи документов через ЦНАП.

По его словам, подача документов не отменяет действующей отсрочки, и до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК ЦПАУ Мобилизация в Украине Отсрочка
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию