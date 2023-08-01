Відстрочка від мобілізації за 2000 доларів. У Вінницькій області військовий отримав підозру

Військовослужбовцю Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру. За 2000 доларів він допомагав з військовозобов'язаним з відстрочкою від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець за неправомірну вигоду обіцяв військовозобов’язаному вплинути на прийняття рішення військовими посадовими особами центру комплектування щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією без наявних на те законних підстав.

Правоохоронці затримали його під час одержання 2000 доларів неправомірної вигоди.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

А у Полтавській області Служба безпеки України затримала посадовця військкомату, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії.