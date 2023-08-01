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Отсрочка от мобилизации за 2000 долларов. В Винницкой области военный получил подозрение

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Винницкая область, Вторник 01 августа 2023 14:08
Отсрочка от мобилизации за 2000 долларов. В Винницкой области военный получил подозрение Фото: военный в Винницкой области помогал с отсрочкой от мобилизации, ему объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военнослужащему Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении. За 2000 долларов он помогал с военнообязанным с отсрочкой от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий за неправомерную выгоду обещал военнообязанному повлиять на принятие решения военными должностными лицами центра комплектования о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации без имеющихся на то законных оснований.

Правоохранители задержали его при получении 2000 долларов неправомерной выгоды.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.

А в Полтавской области Служба безопасности Украины задержала должностного лица военкомата, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии.

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Винницкая область Мобилизация в Украине
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