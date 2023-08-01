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Допомагав ухилятися від армії. У Полтавській області затримали посадовця військкомату

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Полтавська область, Вівторок 01 серпня 2023 11:32
Допомагав ухилятися від армії. У Полтавській області затримали посадовця військкомату Фото: у Полтавській області затримали посадовця військкомату, який допомагав чоловікам ухилятися від армії(ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України у Полтавській області затримала посадовця військкомату, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, співробітник Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки у Полтавській області брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

За 6 тисяч доларів США він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України.

За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Полтавській області. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.

Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця "на гарячому", коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних "військкоматах", правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від "клієнта", та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

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