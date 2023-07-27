Воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали "липові" документи для виїзду за кордон", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, знайомий воєнкома підшукував "клієнтів", які бажали втекти з України за гроші. Ухилянти надавали необхідні документи для "оформлення" воєнкому. Останній виготовляв фіктивні посвідчення й довідки військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

"Послуга" коштувала 20 тисяч гривень для однієї людини. Загалом було задокументовано видачу фіктивних документів кільком чоловікам.

"Обидва фігуранти підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - додає пресслужба.

Фото: Видавав фіктивні документи для втечі за кордон. ДБР викрило воєнкома з Донецької області (dbr.gov.ua)

Перевірки військкоматів

Після викриття воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як відзначив президент Володимир Зеленський, перші результати перевірки є невтішними.

Наразі відомо про оголошення підозри 21 особі. Тим часом в ДБР обіцяють нові "сюрпризи" вже сьогодні, 27 липня.