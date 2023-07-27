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Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр

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Четвер 27 липня 2023 11:35
Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр Фото: Перевірки військкоматів. В ДБР анонсували оголошення нових підозр (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні продовжуються перевірки військкоматів. Сьогодні оголосять про нові підозри через зловживання в центрах комплектування.

Про це розповіла радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Як відзначила Сап'ян, з початку перевірок було оголошено про 21 підозру.

"Ми й надалі будемо повідомляти суспільству, що є інші перевірки. Невеличкий спойлер: сьогодні також у нас будуть новини, які стосуються зловживань у центрах комплектування. Відкриваються кримінальні провадження, будуть оголошуватися підозри", - додала радник з комунікації ДБР.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень, в Україні розпочали масштабні перевірки ТЦК та СП.

Нещодавно Борисова було заарештовано, а президент Володимир Зеленський тим часом назвав перші перевірки військкоматів невтішними.

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