Відстрочка через ЦНАП: скільки українців встигли подати документи за перші два дні

В Україні нещодавно змінили правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Головна новація - з цього процесу виключено територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть документи від частини військовозобов’язаних. Тепер представники окремих категорій громадян зможуть подавати заяви на отримання чи продовження відстрочки через ЦНАП або сервіс "Резерв+".

Також РБК-Україна раніше пояснювало, як саме військовозобов’язані можуть перевірити, чи було їхню відстрочку продовжено автоматично. Користувачі застосунку "Резерв+" до кінця жовтня отримають відповідне сповіщення, згідно з яким продовження набуде чинності з 5 листопада.

Керівник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік уточнив, що подання документів через ЦНАП не впливає на чинність уже наданої відстрочки. Тобто, поки її термін не сплив, статус військовозобов’язаного залишається незмінним, а мобілізації в цей період не підлягають.