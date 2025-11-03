Отсрочка через ЦПАУ: сколько украинцев успели подать документы за первые два дня

По данным министерства, только за первые два дня обратилось более 24 тысяч военнообязанных украинцев.

Активнее всего услугой пользуются в Винницкой, Ривненской и Харьковской областях. Для ускорения обработки обращений в ЦПАУ увеличили количество работников. Среднее время обработки одного заявления составляет около 15 минут.

В ведомстве отметили, что ежедневно ЦПАУ предоставляют более 300 видов услуг, часть из которых доступна онлайн через портал "Дія". Украинцам советуют перед визитом проверить в Гиде по государственным услугам, можно ли получить отсрочку дистанционно или автоматически через сервис "Резерв+".