UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Відставку Федорова не підтримують 72% українців, - опитування

14:35 22.07.2026 Ср
2 хв
Що думають решта українців про звільнення Федорова?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Украна)

Більшість українців не підтримують рішення президента Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).

Згідно з результатами опитування, 72% українців не підтримали звільнення Федорова, 5% - підтримали.

Ще 17% українців відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти".

Опитування проводилося 20-21 липня.

Фото: результати опитування (Rating Group)

Відставка Федорова

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони. На його місце призначив колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Зеленський пояснював, що звільнення Федорова було пов'язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

Водночас вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що жодного конфлікту між ним і Федоровим немає.

За його словами, між Генштабом і Міністерством оборони виникають лише робочі розбіжності, які сторони вирішують у звичайному порядку.

Раніше Федоров розповів, що пропонував Зеленському змінити військове керівництво, але президент не підтримав цю ідею. Після цього, за словами міністра, Генштаб почав блокувати запропоновані ним реформи.

Відомо, що Зеленський запропонував Федорову нову посаду.

Водночас джерела РБК-Україна повідомляли, що Федоров готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони УкраїниМихайло Федоров