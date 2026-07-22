Відставку Федорова не підтримують 72% українців, - опитування

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони. На його місце призначив колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Зеленський пояснював, що звільнення Федорова було пов'язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

Водночас вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що жодного конфлікту між ним і Федоровим немає.

За його словами, між Генштабом і Міністерством оборони виникають лише робочі розбіжності, які сторони вирішують у звичайному порядку.