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Отставку Федорова не поддерживают 72% украинцев, - опрос

14:35 22.07.2026 Ср
2 мин
Что думают остальные украинцы об увольнении Федорова?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинцев не поддерживают решение президента Владимира Зеленского уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг" (Rating Group).

Согласно результатам опроса, 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова, 5% - поддержали.

Еще 17% украинцев ответили, что им безразлично, а 6% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Опрос проводился 20-21 июля.

Фото: результаты опроса (Rating Group)

Отставка Федорова

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место назначил бывшего и. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Зеленский объяснял, что увольнение Федорова было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать каждый день.

В то же время, уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что никакого конфликта между ним и Федоровым нет.

По его словам, между Генштабом и Министерством обороны возникают только рабочие разногласия, которые стороны разрешают в обычном порядке.

Ранее Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому сменить военное руководство, но президент не поддержал эту идею . После этого, по словам министра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.

Известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

В то же время источники РБК-Украина сообщали, что Федоров готов вернуться только на должность главы Минобороны.

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