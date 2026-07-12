Відставка Кабміну. Що відомо про рішення Зеленського та чому Свириденко йде з посади

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Оновлення уряду: Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів для реалізації оновленої політичної стратегії держави.

Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів для реалізації оновленої політичної стратегії держави. Нова посада для Свириденко: прем’єр Юлія Свириденко після зустрічі з президентом підтвердила готовність продовжити службу на іншій посаді. За неофіційними даними, вона може очолити посольство України в США.

прем’єр Юлія Свириденко після зустрічі з президентом підтвердила готовність продовжити службу на іншій посаді. За неофіційними даними, вона може очолити посольство України в США. Зміни в правоохоронних органах: Окрім урядових перестановок, готуються кадрові рішення щодо керівників правоохоронних структур.

Окрім урядових перестановок, готуються кадрові рішення щодо керівників правоохоронних структур. Можливі кандидати на прем'єра: Серед імовірних наступників на посаду голови уряду обговорюються Сергій Корецький ("Укрнафта", "Нафтогаз"), Денис Шмигаль (Міненерго) та Михайло Федоров (Міноборони).

Серед імовірних наступників на посаду голови уряду обговорюються Сергій Корецький ("Укрнафта", "Нафтогаз"), Денис Шмигаль (Міненерго) та Михайло Федоров (Міноборони). Процедура: Голосування за звільнення прем'єра може відбутися вже 13-14 липня. Після цього уряд набуде статусу виконуючих обов’язки, а тимчасове керівництво Кабміном, імовірно, перебере на себе Денис Шмигаль.

Оновлення Кабміну та нова посада для Свириденко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив про плани щодо оновлення Кабміну.

"В Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів", - повідомив він.

Глава держави вже зустрівся з чинним прем'єром Юлією Свириденко та запропонував їй нову посаду. Втім, про яку саме посаду йдеться наразі не розголошується.

Сама Свириденко вже також зробила заяву після зустрічі.

"Обговорили з президентом також наші подальші кроки. Готова й надалі служити українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", - написала вона в соцмережах.

Зміна керівників правоохоронних органів

Окрім змін в Кабміні, будуть також і кадрові рішення щодо керівників правоохоронних органів. Однак, про кого саме йдеть наразі невідомо.

"Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів", - коротко повідомив Зеленський.

Разом з тим, джерела РБК-Україна вказують на те, що анонсовані зміни в правоохоронних органах можуть стосуватись керівництва Державного бюро розслідувань. А повʼязані вони можуть бути з нещодавнім скандалом з братом директора ДБР Олексія Сухачова (суд заборонив публікувати розслідування щодо нерухомості, якою володіє брат Сухачова).

Зазначимо, президент вже провів зустріч із очільником МВС Ігорем Клименком.

"Українська держава протидіє злочинності. Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни - значні. Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань", - повідомив Зеленський за результатами зустрічі з Клименком.

Що кажуть у Раді

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") написала у Telegram, що на вівторок заплановане засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання. А серед кандидатів на посаду премʼєра вона називає:

Сергія Корецького ("Укрнафта", "Нафтогаз"),

Дениса Шмигаля (Міненерго),

Михайла Федорова (Міноборони),

мерів кількох обласних центрів (деякі нардепи називають мера Харкова Ігоря Терехова).

За даними джерел РБК-Україна, Корецький є основним кандидатом на посаду прем'єра.

За словами інформованих джерел у владі, рішення президента оновити уряд стало для багатьох відвертою несподіванкою. "Певні сигнали були, але до останнього ці плани ні з ким в Кабміні не обговорювали", - зазначив один із співрозмовників.

Більшість опитаних джерел у владі говорять як про факт про ймовірне призначення Корецького, вбачаючи у цьому зокрема й виклики перед підготовкою до зими і можливим посиленням обстрілів.

Зазначимо, після зустрічі із Свириденко президент також повідомив, що провів нараду із Корецьким.

"Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", - повідомив президент після зустрічі з Корецьким.

Також глава держави вже зустрівся зі Шмигалем, з яким говорили про виконання планів стійкості.

"Важливо, що на міжурядовому рівні маємо сильні домовленості для України, зокрема у сфері енергетики та відновлення. Треба вчасно все це реалізувати. Але на сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями", - написав Зеленський про зустріч із Шмигалем.

У свою чергу нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що Свириденко може стати новим послом в США.

Нагадаємо, раніше у НАБУ були питання до діючого посла України в Штатах Ольги Стефанішиної. Деякі співрозмовники допускають, що ймовірний розвиток її справи з боку антикорупційних органів міг повпливати на ланцюжок кадрових рішень Зеленського. САП рівно рік тому відкрила провадження щодо Стефанішиної.

Втім, наразі жодних підтверджень цієї інформації від компетентних джерел РБК-Україна не отримало.

За словами Железняка, звільнення прем'єра Рада може голосувати вже 13-14 липня, після цього весь уряд буде "виконуючим обов'язки". Кабмін же тимчасово очолить Шмигаль, який наразі є віце-прем'єром.

Нардепи також нагадали процедуру обрання нового Кабміну. За законом кандидатів на посади міністрів оборони та закордонних справ подає президент. Кандидатів на інші міністерства подає вже прем'єр.

Що передувало

Зазначимо, вчора у вечірньому зверненні Зеленський вкотре заявив про невдоволення тим, як реалізуються рішення по посиленню України зброєю. Тоді президент заявив про підготовку певних кадрових змін.

"Готую зміни на дипломатичних напрямках. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї...Між оголошенням пакету підтримки для Україні і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою", - заявив Зеленський вчора.

Кабмін Свириденко

Юлія Свириденко очолює Кабмін з 17 липня 2025 року, до цього вона очолювала Мінекономіки.

Кабмін Свириденко