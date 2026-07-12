Отставка Кабмина. Что известно о решении Зеленского и почему Свириденко уходит с должности

Главное:

Обновление правительства: Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в Кабинете министров для реализации обновленной политической стратегии государства.

Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в Кабинете министров для реализации обновленной политической стратегии государства. Новая должность для Свириденко: премьер Юлия Свириденко после встречи с президентом подтвердила готовность продлить службу на другой должности. По неофициальным данным, она может возглавить посольство Украины в США.

премьер Юлия Свириденко после встречи с президентом подтвердила готовность продлить службу на другой должности. По неофициальным данным, она может возглавить посольство Украины в США. Изменения в правоохранительных органах: Кроме правительственных перестановок, готовятся кадровые решения по руководителям правоохранительных структур.

Кроме правительственных перестановок, готовятся кадровые решения по руководителям правоохранительных структур. Возможные кандидаты на премьера: Среди вероятных преемников на должность главы правительства обсуждаются Сергей Корецкий (Укрнафта, Нафтогаз), Денис Шмыгаль (Минэнерго) и Михаил Федоров (Минобороны).

Среди вероятных преемников на должность главы правительства обсуждаются Сергей Корецкий (Укрнафта, Нафтогаз), Денис Шмыгаль (Минэнерго) и Михаил Федоров (Минобороны). Процедура: Голосование по увольнению премьера может состояться уже 13-14 июля. После этого правительство приобретет статус исполняющих обязанности, а временное руководство Кабмином, вероятно, переберет на себя Денис Шмыгаль.

Обновление Кабмина и новая должность для Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил о планах по обновлению Кабмина.

"В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений нужно обновление Кабинета министров", – сообщил он.

Глава государства уже встретился с действующим премьером Юлией Свириденко и предложил ей новый пост. Впрочем, о какой должности идет речь пока не разглашается.

Сама Свириденко уже тоже сделала заявление после встречи.

"Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги. Готова и дальше служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", - написала она в соцсетях.

Смена руководителей правоохранительных органов

Кроме изменений в Кабмине, будут также кадровые решения относительно руководителей правоохранительных органов. Однако, о ком именно идет пока неизвестно.

"Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", - коротко сообщил Зеленский.

Вместе с тем источники РБК-Украина указывают на то, что анонсированные изменения в правоохранительных органах могут касаться руководства Государственного бюро расследований. А связаны они могут с недавним скандалом с братом директора ГБР Алексея Сухачева (суд запретил публиковать расследование по недвижимости, которой владеет брат Сухачева).

Отметим, президент уже провел встречу с главой МВД Игорем Клименко.

"Украинское государство противодействует преступности. Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты министра внутренних дел Украины во время полномасштабной войны - значительные. Обсудили неотложные вызовы, на которые нужен ответ нашего государства. Также обсудили, какие дополнительные решения и ресурсы могут помочь выполнению определенных задач", - сообщил Зеленский по результатам встречи.

Что говорят в Раде

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") написала в Telegram, что на вторник запланировано заседание фракции, где будут обсуждаться кадровые вопросы. А среди кандидатов на должность премьера она называет:

Сергея Корецкого ("Укрнафта", "Нафтогаз"),

Дениса Шмыгаля (Минэнерго),

Михаила Федорова (Минобороны),

мэров нескольких областных центров (некоторые нардепы называют мэра Харькова Игоря Терехова).

По информации источников РБК-Украина, Корецкий является основным кандидатом на должность премьера.

По словам информированных источников во власти, решение президента обновить правительство стало для многих откровенной неожиданностью. "Определенные сигналы были, но до последнего эти планы ни с кем в Кабмине не обсуждали", - отметил один из собеседников.

Большинство опрошенных источников во власти говорят как о факте о вероятном назначении Корецкого, видя в этом в том числе и вызовы перед подготовкой к зиме и возможном усилении обстрелов.

Отметим, что после встречи со Свириденко президент также сообщил, что провел совещание с Корецким.

"Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - сообщил президент после встречи с Корецким.

Также глава государства уже встретился со Шмыгалем, с которым говорили о выполнении планов устойчивости.

"Важно, что на межправительственном уровне есть сильные договоренности для Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления. Надо вовремя все это реализовать. Но на сегодняшний день достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы", - написал Зеленский о встрече со Шмыгалем.

В свою очередь нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что Свириденко может стать новым послом в США.

Напомним, ранее у НАБУ были вопросы к действующему послу Украины в Штатах Ольге Стефанишиной. Некоторые собеседники допускают, что вероятное развитие ее дела со стороны антикоррупционных органов могло повлиять на цепочку кадровых решений Зеленского. САП ровно год назад открыла производство по Стефанишиной.

Впрочем, никаких подтверждений этой информации от компетентных источников РБК-Украина не получило.

По словам Железняка, увольнение премьера Рада может голосовать уже 13-14 июля, после этого все правительство будет "исполняющим обязанности". Кабмин же временно возглавит Шмыгаль, являющийся вице-премьером.

Нардепы также напомнили процедуру избрания нового Кабмина. По закону кандидатов на должности министров обороны и иностранных дел подает президент. Кандидатов на другие министерства уже подает премьер.

Что предшествовало

Отметим, вчера в вечернем обращении Зеленский в очередной раз заявил о недовольстве тем, как реализуются решения по усилению Украины оружием. Тогда президент заявил о подготовке определенных кадровых смен.

"Готовлю изменения на дипломатических направлениях. Нужно новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия... Между объявлением пакета поддержки для Украины и реализацией не должны проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, занимающихся дипломатической, прежде всего, работой", - заявил Зеленский вчера.

Кабмин Свириденко

Юлия Свириденко возглавляет Кабмин с 17 июля 2025 года, до этого она возглавляла Минэкономики.

Кабмин Свириденко