САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та нардепа Олексія Гончаренка.

За даними РБК-Україна, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває.

Що передувало

Сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко опублікував допис, у якому йшлося про те, що САП відкрив справу проти Стефанішиної.

"Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України)", - написав Гончаренко.

Стаття передбачує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що відомо про Стефанішину

Нагадаємо, що низка ЗМІ облікували розслідування, в якому йдеться, що Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

Зміни в Кабміні

Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня в Україні відбудеться зміна уряду. Зокрема сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.