ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Оновлення Кабміну: в Раді назвали кандидатів на прем'єра та деталі рішення

15:27 12.07.2026 Нд
2 хв
На місце прем'єра розглядають кількох чинних міністрів
aimg Дмитро Левицький
Оновлення Кабміну: в Раді назвали кандидатів на прем'єра та деталі рішення Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну і новий напрямок роботи для прем'єра Юлії Свириденко. Замість неї на посаду очільника уряду розглядають відразу декількох кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Ольгу Василевську-Смаглюк та нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Чому оновлюють Кабмін

Як пояснював Зеленський, Україна змінює свою політичну стратегію, а це потребує кадрових змін. Зокрема, оновлення Кабмін та заміну керівників правоохоронних органів.

Водночас, за словами Железняка, у межах оновлення Кабмін відбудеться зміна багатьох чинних міністрів. І зміни зачеплять не лише уряд.

Що буде зі Свириденко

Президент запропонував Свириденко очолити інший напрямок роботи в одній з ключових держав-партнерів. За словами Железняка, йдеться про призначення послом в Сполучені Штати. Зараз цю посаду обіймає Ольга Стефанішина.

Як зазначив Железняк, заміна посла - вимушений крок, який ухвалили вчора, 11 липня. Причин нардеп не називає.

Кого розглядають на її місце

За словами Василевської-Смаглюк, на зараз є декілька кандидатів на посаду прем'єра:

  • голова "Нафтогазу" Сергій Корецький;
  • міністра енергетики Денис Шмигаль;
  • міністр оборони Михайло Федоров;
  • мери кількох обласних центрів.

Водночас Железняк зазначає, що найбільш імовірним кандидатом є саме Корецький.

"Зараз це на 95% вже вирішено", - зауважив він.

До слова, після оголошення про оновлення Кабміну президент зустрівся з Корецьким. Він подякував йому за роботу в "Нафтогазі" та обговорив з ним кроки для посилення стійкості держави і забезпечення оновленої політичної стратегії.

Коли можуть звільнити Свириденко

Як зазначив Железняк, голосування Ради щодо звільнення прем'єра може відбутися вже цього тижня, а саме 13 або 14 липня.

Водночас, за словами Василевської-Смаглюк, у вівторок, 14 липня, фракція "Слуги народу" збереться на засідання, щоб обговорити кадрові питання.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Свириденко зробила заяву про свою роботу в уряді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Юлія Свириденко
Новини
"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю
"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі