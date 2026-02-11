UA

Відсіч агресії РФ: Британія подвоїть військовий контингент у Арктиці

Фото: Британія подвоїть військовий контингент у Арктиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Велика Британія подвоїть свій військовий контингент у Норвегії протягом наступних трьох років у рамках боротьби з загрозами з боку РФ на Крайній Півночі.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Читайте також: Гонка за Арктику: РФ посилює домінування на тлі претензій Трампа на Гренландію

"Вимоги до оборони зростають, і Росія становить найбільшу загрозу безпеці Арктики та Крайньої Півночі, яку ми бачили з часів Холодної війни", – заявив Гілі.

Він також повідомив, що кількість військовослужбовців, розміщених на півночі Норвегії у найближчі роки зросте приблизно з тисячі до двох тисяч осіб.

За його словами, це зобов'язання з'явилося на тлі зростаючої стурбованості союзників НАТО щодо діяльності Росії в Арктиці, включаючи повторне відкриття старих баз часів Холодної війни та нарощування військової присутності в регіоні.

Також повідомляється, що в рамках розширеної присутності 1500 військових Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодне реагування", які пройдуть у регіоні в березні.

Окрім того, у вересні Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Британії проведуть навчання під назвою "Захисник Лева" за участю повітряних, сухопутних та військово-морських сил кількох європейських країн.

Ця операція передбачає навчання збройних сил для захисту критично важливої ​​інфраструктури від нападів та диверсій у Норвегії, Ісландії та Данських протоках.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ заявили, що Росія вже контролює більшу частину Арктичного регіону. Москва володіє половиною суші за Полярним колом та утримує дві третини регіонального ВВП.

На цьому тлі у Білому домі заявили, що Росія змусила Вашингтон взяти захист Арктики у свої руки через зростання військових загроз у регіоні.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки хочуть заборонити Росії та Китаю видобуток корисних копалин у Гренландії.

