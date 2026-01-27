Росія змусила нас діяти: у США пояснили посилення захисту Арктики

Росія змусила Вашингтон взяти захист Арктики у свої руки через зростання військових загроз у регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив постійний представник США при ООН Майкл Волц у коментарі Fox News.

Ядерні ракети та загроза через Арктику

За словами Волца, Росія модернізує свою ядерну програму, зокрема має крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою, які нині тестують можливість обходу американських радарів.

Він зазначив, що у разі атаки на США ці ракети пролягатимуть через Арктику, а президент Дональд Трамп не має наміру чекати моменту, коли загроза опиниться безпосередньо біля кордонів країни.

"Залізний купол" і криголами

Волц заявив, що у відповідь США розгортають власну систему протиракетної оборони, яку він назвав "Залізним куполом".

Окремо він звернув увагу на ситуацію із судноплавством у регіоні. За його словами, Росія має близько 60 криголамів, тоді як Китай активно будує власний криголамний флот.

Водночас президент Трамп, за словами дипломата, спільно з Фінляндією доручив розробити план розміщення в Арктиці десятка американських криголамів.

Російські бази в Арктиці

Майкл Уолтц також наголосив, що в Арктиці розташовані десятки російських військових баз, тоді як у США в регіоні є лише одна база.

За його словами, Вашингтону необхідно посилити спроможність захищати цей критично важливий регіон, з огляду на зростання військової активності Росії.