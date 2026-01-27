Росія змусила нас діяти: у США пояснили посилення захисту Арктики
Росія змусила Вашингтон взяти захист Арктики у свої руки через зростання військових загроз у регіоні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник США при ООН Майкл Волц у коментарі Fox News.
Ядерні ракети та загроза через Арктику
За словами Волца, Росія модернізує свою ядерну програму, зокрема має крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою, які нині тестують можливість обходу американських радарів.
Він зазначив, що у разі атаки на США ці ракети пролягатимуть через Арктику, а президент Дональд Трамп не має наміру чекати моменту, коли загроза опиниться безпосередньо біля кордонів країни.
"Залізний купол" і криголами
Волц заявив, що у відповідь США розгортають власну систему протиракетної оборони, яку він назвав "Залізним куполом".
Окремо він звернув увагу на ситуацію із судноплавством у регіоні. За його словами, Росія має близько 60 криголамів, тоді як Китай активно будує власний криголамний флот.
Водночас президент Трамп, за словами дипломата, спільно з Фінляндією доручив розробити план розміщення в Арктиці десятка американських криголамів.
Російські бази в Арктиці
Майкл Уолтц також наголосив, що в Арктиці розташовані десятки російських військових баз, тоді як у США в регіоні є лише одна база.
За його словами, Вашингтону необхідно посилити спроможність захищати цей критично важливий регіон, з огляду на зростання військової активності Росії.
Трамп та Гренландія
Після завершення спецоперації у Венесуелі Дональд Трамп знову повернувся до ідеї приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Він пояснює свою позицію міркуваннями національної безпеки, заявляючи, що острів фактично оточений підводними човнами Росії та Китаю.
Незважаючи на те, що Данія та влада Гренландії раніше відкинули цю пропозицію, Трамп продовжує чинити тиск. Від риторики про можливий військовий сценарій він перейшов до економічних методів впливу, зокрема погрожує запровадженням мит проти європейських країн, які виступають проти американського контролю над островом.
Найбільш резонансним кроком стала фінансова ініціатива щодо мешканців Гренландії. За інформацією Daily Mail, Трамп розглядає можливість виплати кожному з 57 тисяч жителів острова по 1 млн доларів (приблизно 850 тис. євро) як стимул для підтримки входження до складу США на потенційному референдумі.