США хочуть заборонити Росії і Китаю видобуток копалин у Гренландії, - NYT

Дискусії щодо майбутнього Гренландії зосередилися на пропозиціях щодо посилення присутності НАТО в Арктиці, надання США суверенних прав на частину території та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин на острові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як повідомляє видання, ці елементи, описані вісьмома західними високопосадовцями з питань безпеки та дипломатії, дають найповніше уявлення про контури потенційного компромісу щодо Гренландії, про який президент США Дональд Трамп оголосив у середу, але без деталей.

Зазначається, що його крок принаймні тимчасово розрядив трансатлантичну кризу, спричинену США, щодо данської території.

За словами посадовців, які висловилися на умовах анонімності, важливо, що обговорювані пропозиції не відповідають меті Трампа щодо передачі права власності на всю Гренландію від Данії до США, щоб обговорити делікатні дипломатичні питання. Посадовці попередили, що багато деталей ще не остаточно узгоджені.

Неясно, чи призведуть ці обговорення до укладення угоди щодо території. Данія, яка публічно виступає проти передачі права власності на будь-які землі Гренландії, може не погодитися з запропонованими планами.

Проте посадовці висловили надію, що їм вдасться одночасно вирішити питання, які турбують Трампа, щодо захисту Арктики від можливих загроз з боку Росії та Китаю, дотримуючись при цьому "червоної лінії" Європи, згідно з якою Гренландія не продається.

Для цього пропозиції передбачають: