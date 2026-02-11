Отпор агрессии РФ: Британия удвоит военный контингент в Арктике

"Требования к обороне растут, и Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера, которую мы видели со времен Холодной войны", - заявил Гиле.

Он также сообщил, что количество военнослужащих, размещенных на севере Норвегии в ближайшие годы возрастет примерно с тысячи до двух тысяч человек.

По его словам, это обязательство появилось на фоне растущей обеспокоенности союзников НАТО в отношении деятельности России в Арктике, включая повторное открытие старых баз времен Холодной войны и наращивание военного присутствия в регионе.

Также сообщается, что в рамках расширенного присутствия 1500 военных Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодное реагирование", которые пройдут в регионе в марте.

Кроме того, в сентябре Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии проведут учения под названием "Защитник Льва" с участием воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран.

Эта операция предусматривает обучение вооруженных сил для защиты критически важной инфраструктуры от нападений и диверсий в Норвегии, Исландии и Датских проливах.