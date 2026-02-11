RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Отпор агрессии РФ: Британия удвоит военный контингент в Арктике

Фото: Британия удвоит военный контингент в Арктике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобритания удвоит свой военный контингент в Норвегии в течение следующих трех лет в рамках борьбы с угрозами со стороны РФ на Крайнем Севере.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Читайте также: Гонка за Арктику: РФ усиливает доминирование на фоне претензий Трампа на Гренландию

"Требования к обороне растут, и Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера, которую мы видели со времен Холодной войны", - заявил Гиле.

Он также сообщил, что количество военнослужащих, размещенных на севере Норвегии в ближайшие годы возрастет примерно с тысячи до двух тысяч человек.

По его словам, это обязательство появилось на фоне растущей обеспокоенности союзников НАТО в отношении деятельности России в Арктике, включая повторное открытие старых баз времен Холодной войны и наращивание военного присутствия в регионе.

Также сообщается, что в рамках расширенного присутствия 1500 военных Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодное реагирование", которые пройдут в регионе в марте.

Кроме того, в сентябре Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии проведут учения под названием "Защитник Льва" с участием воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран.

Эта операция предусматривает обучение вооруженных сил для защиты критически важной инфраструктуры от нападений и диверсий в Норвегии, Исландии и Датских проливах.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ заявили, что Россия уже контролирует большую часть Арктического региона. Москва владеет половиной суши за Полярным кругом и удерживает две трети регионального ВВП.

На этом фоне в Белом доме заявили, что Россия заставила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки из-за роста военных угроз в регионе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВеликобританияНорвегияАрктика