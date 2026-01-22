Гонка за Арктику: РФ посилює домінування на тлі претензій Трампа на Гренландію

Поки президент США Дональд Трамп розглядає Гренландію як стратегічну ціль для зміцнення нацбезпеки, Росія вже контролює більшу частину Арктичного регіону. Москва володіє половиною суші за Полярним колом та утримує дві третини регіонального ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазіхання Трампа на Гренландію здивували світову спільноту, проте гонка за вплив у регіоні триває десятиліттями. Наразі у цьому протистоянні лідирує Росія: вона контролює половину морської економічної зони Арктики, а дві третини населення регіону проживають саме на російській території.

Військова експансія та бази НАТО

За даними канадської некомерційної організації "Фонду Саймонса", що спеціалізується на безпеці, в Арктиці розташовано понад 60 великих військових об'єктів, а також сотні оборонних споруд.

30 з них знаходяться в Росії та 36 у країнах НАТО з арктичною територією: 15 у Норвегії, включаючи одну британську базу, 8 у Сполучених Штатах, 9 у Канаді, 3 в Гренландії та 1 в Ісландії.

Британський центр RUSI зазначає, що Кремль вклав величезні ресурси у модернізацію атомних підводних човнів. Крім того, на тлі війни в Україні РФ суттєво вдосконалила свої радіолокаційні та ракетні можливості в арктичних широтах.

Як Арктика стала зоною напруги

Після закінчення холодної війни Арктика була одним із регіонів, де, здавалося, Росія та західні країни могли б реально вести бізнес разом.

Арктична рада, заснована в 1996 році, намагалася зблизити Росію з сімома іншими арктичними країнами та забезпечити тіснішу співпрацю з таких питань, як біорізноманіття, клімат та захист прав корінних народів.

Якийсь час навіть була спроба співпрацювати в галузі безпеки, при цьому Росія відвідала дві зустрічі високого рівня Арктичного форуму керівників оборонних відомств, перш ніж її виключили з форуму через окупацію Криму у 2014 році.

Більшість форм співпраці з того часу були призупинені, а відносини між Заходом і Москвою досягли нового мінімуму після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО у 2023 та 2024 роках фактично розділив Арктичний регіон на дві приблизно рівні половини: одну контролює Росія, а іншу - НАТО.

Трамп неодноразово заявляв, що США "потрібна" Гренландія з міркувань національної безпеки, вказуючи на амбіції Росії та Китаю в Арктиці. Він стверджував, що Данія, яка має суверенітет над найбільшим островом світу, недостатньо сильна, щоб захистити острів від загроз, що виходять з цих двох країн.

Хоча Китай і не є арктичною країною, він не приховує свого інтересу до регіону. У 2018 році країна оголосила себе "близькоарктичною державою" та окреслила ініціативу "полярного шовкового шляху" для арктичного судноплавства. У 2024 році Китай і Росія розпочали спіль не патрулювання в Арктиці, що є частиною ширшої співпраці між ними.

Але безпека - не єдина причина зростання інтересу до Арктики.

Економічний фактор та танення льоду

Через кліматичну кризу Арктика нагрівається в чотири рази швидше за решту світу. Це відкриває нові логістичні шляхи:

Північний морський шлях: скорочує шлях між Азією та Європою майже вдвічі порівняно із Суецьким каналом. РФ використовує його для транспортування нафти і газу до Китаю в обхід санкцій.

Цей морський шлях скорочує час проходу між Азією та Європою приблизно до двох тижнів, що вдвічі менше, ніж через традиційний маршрут Суецьким каналом.

Північно-Західний прохід: кількість суден, що проходять повз береги Північної Америки, зросла з поодиноких випадків до 41 на рік.

Прохід також став більш життєздатним, кількість наскрізних рейсів зросла з кількох на рік на початку 2000-х років до 41 у 2023 році.