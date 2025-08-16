Відразу мирна угода без перемир'я? В ОП відреагували на зміну риторики Трампа

Україна виступає за припинення вогню перед укладенням можливої мирної угоди. Проте позиція, про яку заявив президент США Дональд Трамп, може бути предметом обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Сергія Лещенка в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путін заявив, що хотів би відразу укласти мирну угоду, а не угоду про припинення вогню.

"Всі дійшли згоди, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - написав він в Truth Social.

За повідомленнями ЗМІ, саме Путін не хоче перемир'я та надає перевагу всеосяжній угоді для припинення війни. Натомість інші медіа писали, що Трамп і Путін нібито домовилися про перемир'я у небі до тристоронньої зустрічі лідерів.

Проте радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначає, що Україна "ще нічого про це не чула".

Реакція ОП

"Це бачення (позиція Трампа, - ред.) може бути предметом обговорення. Наше бачення: спочатку припинення вогню, а потім все інше", - сказав він.

За словами Лещенка, після припинення вогню відкривається простір для дипломатії. В іншому випадку це створює ризики для України.

"Фактично ми можемо закликати якісь моделі на десятиліття наперед, виходячи просто з тимчасової переваги чи ситуації на полі бою, де, умовно кажучи, 10 російських військовослужбовців пішки зайшли на позиції. На карті це буде відображатися як втрачена територія, насправді все це буде ліквідовано протягом менше одного тижня", - сказав Лещенко.

Він пояснив, що логіка України полягає у тому, щоб зафіксувати лінію вогню, припинити бої, а тоді говорити про потенційну мирну угоду.