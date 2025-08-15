ua en ru
Трамп хоче "будь-яку форму перемир'я" в Україні за підсумками зустрічі з Путіним

П'ятниця 15 серпня 2025 22:06
Трамп хоче "будь-яку форму перемир'я" в Україні за підсумками зустрічі з Путіним Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче домогтися будь-якої форми перемир'я між Україною і Росією за підсумками зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив у коментарі Fox News.

Трамп зазначив, що він "все життя" укладає угоди. За його словами, у цьому питанні ніхто ніколи не знає результат напевно і не варто мати надто багато очікувань. Також слід очікувати, що "доведеться лавірувати".

"Я хотів би побачити припинення вогню. Я не буду в захваті, якщо не отримаю його. Але всі кажуть, що ви не отримаєте припинення вогню, це відбудеться на другій зустрічі. Друга зустріч буде дуже ... Але мене це не влаштує. Подивимося, що станеться. Я не буду задоволений, якщо піду без будь-якої форми припинення вогню", - додав він.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі створюється підґрунтя для потенційної другої зустрічі.

"У нас буде ще одна зустріч, якщо все складеться, і це буде дуже скоро. Або не буде більше жодних зустрічей взагалі, можливо, ніколи", - наголосив президент.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін вже зустрілися на військовій базі у місті Анкорідж, Аляска.

Наразі невідомо, наскільки довго триватиме така зустріч. У Кремлі вважають, що на зустріч може піти 6-7 годин. У той же час сам Трамп попереджав, що якщо переговори підуть за поганим сценарієм, він просто піде.

Усі деталі про зустріч Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна
