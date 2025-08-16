Трамп і Путін домовилися про перемир'я у небі? Що кажуть у Зеленського

Українська сторона "нічого не чула" щодо так званого повітряного перемир'я, про яке нібито домовилися президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина в X (Twitter).

Литвин залишив коментар під публікацією журналіста The Economist Олівера Керрола. Кореспондент з посиланням на джерела написав, що нібито під час зустрічі Трампа та Путіна було досягнуто попередньої домовленості про "повітряне перемир'я" до тристоронньої зустрічі лідерів.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - заявив співрозмовник Керрола.

Проте Литвин зазначає, що Україна "ще нічого про це не чула".



Фото: коментар Литвина під постом Керрола (x.com/olliecarroll)

За словами журналіста Axios Барака Равіда, Трамп нібито сказав Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я та надає перевагу всеосяжній угоді для припинення війни.

Як пише журналіст, Трамп сказав: "Я думаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню".